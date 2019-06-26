İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,76805,7690Avro6,55806,5590Sterlin7,28907,3260 ANKARA ABD Doları5,73505,7950Avro6,50506,5750Sterlin7,20207,3560
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,76805,7690Avro6,55806,5590Sterlin7,28907,3260 ANKARA ABD Doları5,73505,7950Avro6,50506,5750Sterlin7,20207,3560
26 Haziran 2019 Çarşamba 12:01