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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış AlışSatış ABD Doları 5,76105,7620 5,7670 5,7680Avro 6,57206,5730...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış AlışSatış ABD Doları 5,76105,7620 5,7670 5,7680Avro 6,57206,5730 6,5540 6,5550Sterlin 7,31707,3540 7,3000 7,3360İsviçre Frangı 5,91305,9420 5,8880 5,9170ANKARA ABD Doları 5,72505,7950 5,74005,8000 Avro 6,51006,5900 6,5050 6,5750Sterlin 7,23907,4170 7,2020 7,3560


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