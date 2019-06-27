İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78005,7810Avro6,57706,5780Sterlin7,31007,3470ANKARA ABD Doları5,74505,8050Avro6,51506,5850Sterlin7,23307,3990
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78005,7810Avro6,57706,5780Sterlin7,31007,3470ANKARA ABD Doları5,74505,8050Avro6,51506,5850Sterlin7,23307,3990
27 Haziran 2019 Perşembe 09:32