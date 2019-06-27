İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,77705,7780Avro6,58106,5820Sterlin7,30707,3430 ANKARA ABD Doları5,74005,8000Avro6,51506,5850Sterlin7,22807,3820
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,77705,7780Avro6,58106,5820Sterlin7,30707,3430 ANKARA ABD Doları5,74005,8000Avro6,51506,5850Sterlin7,22807,3820
27 Haziran 2019 Perşembe 12:02