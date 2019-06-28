İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.45 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,77405,7750Avro6,56806,5690Sterlin7,29807,3350ANKARA ABD Doları5,73005,7900Avro6,50006,5700Sterlin7,20707,3720
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.45 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,77405,7750Avro6,56806,5690Sterlin7,29807,3350ANKARA ABD Doları5,73005,7900Avro6,50006,5700Sterlin7,20707,3720
28 Haziran 2019 Cuma 09:44