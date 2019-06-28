İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,75405,7550Avro6,55606,5570Sterlin7,24607,2820 ANKARA ABD Doları5,70505,7650Avro6,49006,5600Sterlin7,18407,3440
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,75405,7550Avro6,55606,5570Sterlin7,24607,2820 ANKARA ABD Doları5,70505,7650Avro6,49006,5600Sterlin7,18407,3440
28 Haziran 2019 Cuma 12:00