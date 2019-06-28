İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7610 5,7620 5,7650 5,7660 Avro 6,5610 6,5620 6,5660 6,5670 Sterlin 7,2800 7,3160 7,2820 7,3180 İsviçre Frangı 5,8760 5,9050 5,8680 5,8970 ANKARA ABD Doları 5,7300 5,7900 5,7100 5,7700 Avro 6,5000 6,5700 6,5000 6,5700 Sterlin 7,2280 7,3830 7,1990 7,3640
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7610 5,7620 5,7650 5,7660 Avro...
28 Haziran 2019 Cuma 17:03