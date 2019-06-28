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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7610 5,7620 5,7650 5,7660 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7610 5,7620 5,7650 5,7660 Avro 6,5610 6,5620 6,5660 6,5670 Sterlin 7,2800 7,3160 7,2820 7,3180 İsviçre Frangı 5,8760 5,9050 5,8680 5,8970 ANKARA ABD Doları 5,7300 5,7900 5,7100 5,7700 Avro 6,5000 6,5700 6,5000 6,5700 Sterlin 7,2280 7,3830 7,1990 7,3640
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