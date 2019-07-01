İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6780 5,6790 Avro 6,4380 6,4390 Sterlin 7,1810 7,2170 ANKARA ABD Doları 5,6350 5,7050 Avro 6,3750 6,4550 Sterlin 7,0930 7,2570
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6780 5,6790 Avro 6,4380 6,4390 Sterlin 7,1810 7,2170 ANKARA ABD Doları 5,6350 5,7050 Avro...
01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30