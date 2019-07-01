İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,69205,6930Avro6,45206,4530Sterlin7,14007,1760 ANKARA ABD Doları5,64005,7100Avro6,38006,4600Sterlin7,09207,2740
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,69205,6930Avro6,45206,4530Sterlin7,14007,1760 ANKARA ABD Doları5,64005,7100Avro6,38006,4600Sterlin7,09207,2740
01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:59