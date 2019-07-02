İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6560 5,6570 Avro 6,3950 6,3960 Sterlin 7,1320 7,1680 ANKARA ABD Doları 5,6150 5,6750 Avro 6,3350 6,4050 Sterlin 7,0510 7,2040
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6560 5,6570 Avro 6,3950 6,3960 Sterlin 7,1320 7,1680 ANKARA ABD Doları 5,6150 5,6750 Avro...
02 Temmuz 2019 Salı 09:32