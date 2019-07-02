İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,67805,6790Avro6,42006,4210Sterlin7,14207,1780 ANKARA ABD Doları5,64505,7050Avro6,37006,4400Sterlin7,08307,2480
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,67805,6790Avro6,42006,4210Sterlin7,14207,1780 ANKARA ABD Doları5,64505,7050Avro6,37006,4400Sterlin7,08307,2480
02 Temmuz 2019 Salı 11:59