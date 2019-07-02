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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6470 5,6480 5,6500 5,6510 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6470 5,6480 5,6500 5,6510 Avro 6,4010 6,4020 6,3870 6,3880 Sterlin 7,1040 7,1390 7,1190 7,1550 İsviçre Frangı 5,7060 5,7340 5,7060 5,7350 ANKARA ABD Doları 5,6100 5,6800 5,6300 5,6900 Avro 6,3500 6,4300 6,3550 6,4250 Sterlin 7,0210 7,1850 7,0590 7,2120


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