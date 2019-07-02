İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6470 5,6480 5,6500 5,6510 Avro 6,4010 6,4020 6,3870 6,3880 Sterlin 7,1040 7,1390 7,1190 7,1550 İsviçre Frangı 5,7060 5,7340 5,7060 5,7350 ANKARA ABD Doları 5,6100 5,6800 5,6300 5,6900 Avro 6,3500 6,4300 6,3550 6,4250 Sterlin 7,0210 7,1850 7,0590 7,2120
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6470 5,6480 5,6500 5,6510 Avro...
02 Temmuz 2019 Salı 17:10