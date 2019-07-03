İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.35 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,63305,6340Avro6,35706,3580Sterlin7,08207,0830ANKARA ABD Doları5,59505,6550Avro6,31006,3800Sterlin6,99107,1380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.35 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,63305,6340Avro6,35706,3580Sterlin7,08207,0830ANKARA ABD Doları5,59505,6550Avro6,31006,3800Sterlin6,99107,1380
03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39