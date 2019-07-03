İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64705,6480Avro6,37406,3750Sterlin7,08307,1180 ANKARA ABD Doları5,61005,6700Avro6,32006,3900Sterlin6,99707,1490
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64705,6480Avro6,37406,3750Sterlin7,08307,1180 ANKARA ABD Doları5,61005,6700Avro6,32006,3900Sterlin6,99707,1490
03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01