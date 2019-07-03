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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6500 5,6510 5,6320 5,6330 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6500 5,6510 5,6320 5,6330 Avro 6,3870 6,3880 6,3620 6,3630 Sterlin 7,1190 7,1550 7,0720 7,1070 İsviçre Frangı 5,7060 5,7350 5,7040 5,7330 ANKARA ABD Doları 5,6300 5,6900 5,6100 5,6700 Avro 6,3550 6,4250 6,3250 6,3950 Sterlin 7,0590 7,2120 6,9970 7,1490


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