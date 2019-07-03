İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6500 5,6510 5,6320 5,6330 Avro 6,3870 6,3880 6,3620 6,3630 Sterlin 7,1190 7,1550 7,0720 7,1070 İsviçre Frangı 5,7060 5,7350 5,7040 5,7330 ANKARA ABD Doları 5,6300 5,6900 5,6100 5,6700 Avro 6,3550 6,4250 6,3250 6,3950 Sterlin 7,0590 7,2120 6,9970 7,1490
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6500 5,6510 5,6320 5,6330 Avro...
03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:10