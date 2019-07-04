İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,60505,6060Avro6,33506,3360Sterlin7,03507,0700ANKARA ABD Doları5,58005,6400Avro6,29006,3600Sterlin6,98007,1440
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,60505,6060Avro6,33506,3360Sterlin7,03507,0700ANKARA ABD Doları5,58005,6400Avro6,29006,3600Sterlin6,98007,1440
04 Temmuz 2019 Perşembe 09:33