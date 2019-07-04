İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,59905,6000Avro6,32606,3270Sterlin7,02207,0580 ANKARA ABD Doları5,57505,6350Avro6,28506,3550Sterlin6,96607,1180
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,59905,6000Avro6,32606,3270Sterlin7,02207,0580 ANKARA ABD Doları5,57505,6350Avro6,28506,3550Sterlin6,96607,1180
04 Temmuz 2019 Perşembe 12:00