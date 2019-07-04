İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6320 5,6330 5,5980 5,5990 Avro 6,3620 6,3630 6,3230 6,3240 Sterlin 7,0720 7,1070 7,0140 7,0490 İsviçre Frangı 5,7040 5,7330 5,6600 5,6880 ANKARA ABD Doları 5,6100 5,6700 5,5750 5,6350 Avro 6,3250 6,3950 6,2800 6,3500 Sterlin 6,9970 7,1490 6,9660 7,1180
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6320 5,6330 5,5980 5,5990...
04 Temmuz 2019 Perşembe 17:02