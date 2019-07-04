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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6320 5,6330 5,5980 5,5990...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6320 5,6330 5,5980 5,5990 Avro 6,3620 6,3630 6,3230 6,3240 Sterlin 7,0720 7,1070 7,0140 7,0490 İsviçre Frangı 5,7040 5,7330 5,6600 5,6880 ANKARA ABD Doları 5,6100 5,6700 5,5750 5,6350 Avro 6,3250 6,3950 6,2800 6,3500 Sterlin 6,9970 7,1490 6,9660 7,1180
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