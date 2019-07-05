İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6080 5,6090 Avro 6,3280 6,3290 Sterlin 7,0400 7,0750 ANKARA ABD Doları 5,5650 5,6250 Avro 6,2700 6,3400 Sterlin 6,9580 7,1090
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6080 5,6090 Avro 6,3280 6,3290 Sterlin 7,0400 7,0750 ANKARA ABD Doları 5,5650 5,6250 Avro...
05 Temmuz 2019 Cuma 09:31