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Öne Çıkanlar mersin dünya ekonomi Afrika ekonomisi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6080 5,6090 Avro 6,3280 6,3290 Sterlin 7,0400 7,0750 ANKARA ABD Doları 5,5650 5,6250 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6080 5,6090 Avro 6,3280 6,3290 Sterlin 7,0400 7,0750 ANKARA ABD Doları 5,5650 5,6250 Avro 6,2700 6,3400 Sterlin 6,9580 7,1090
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