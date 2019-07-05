İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,62205,6230Avro6,33606,3370Sterlin7,01807,0530 ANKARA ABD Doları5,57505,6350Avro6,27506,3450Sterlin6,95407,1120
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,62205,6230Avro6,33606,3370Sterlin7,01807,0530 ANKARA ABD Doları5,57505,6350Avro6,27506,3450Sterlin6,95407,1120
05 Temmuz 2019 Cuma 12:01