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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7740 5,7750 Avro 6,4830 6,4840 Sterlin 7,2120 7,2480 ANKARA ABD Doları 5,7300 5,8000 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7740 5,7750 Avro 6,4830 6,4840 Sterlin 7,2120 7,2480 ANKARA ABD Doları 5,7300 5,8000 Avro 6,4250 6,5050 Sterlin 7,1070 7,2830
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