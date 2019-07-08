İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,72405,7250Avro6,43306,4340Sterlin7,14307,1780 ANKARA ABD Doları5,68005,7500Avro6,37006,4500Sterlin7,07207,2420
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,72405,7250Avro6,43306,4340Sterlin7,14307,1780 ANKARA ABD Doları5,68005,7500Avro6,37006,4500Sterlin7,07207,2420
08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00