Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TCMB Diyarbakır Spor Toto Süper Lig Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Basketbol
Anzer balının kilosu bin lira oldu
Kilosu bin lira oldu
Rekabet Kuruluna başvuru
Rekabet Kuruluna başvuru
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rota İstanbul
Rota İstanbul
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6380 5,6390 5,7230 5,7240...

Döviz kurları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6380 5,6390 5,7230 5,7240 Avro 6,3240 6,3250 6,4220 6,4230 Sterlin 7,0040 7,0390 7,1420 7,1790 İsviçre Frangı 5,6530 5,6810 5,7450 5,7740 ANKARA ABD Doları 5,6000 5,6600 5,6700 5,7400 Avro 6,2750 6,3450 6,3600 6,4400 Sterlin 6,9370 7,0940 7,0570 7,2220
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvroDolarDöviz Kurları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5