İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7290 5,7300 Avro 6,4270 6,4280 Sterlin 7,1370 7,1730 ANKARA ABD Doları 5,6800 5,7500 Avro 6,3600 6,4400 Sterlin 7,0520 7,2150
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7290 5,7300 Avro 6,4270 6,4280 Sterlin 7,1370 7,1730 ANKARA ABD Doları 5,6800 5,7500 Avro...
09 Temmuz 2019 Salı 09:36