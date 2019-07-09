İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,73105,7320Avro6,42206,4230Sterlin7,12007,1560 ANKARA ABD Doları5,68005,7500Avro6,36006,4400Sterlin7,04207,2130
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,73105,7320Avro6,42206,4230Sterlin7,12007,1560 ANKARA ABD Doları5,68005,7500Avro6,36006,4400Sterlin7,04207,2130
09 Temmuz 2019 Salı 12:03