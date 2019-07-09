Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar türkiye mersin israil suriye dünya
BES'e nakit esnekliği getiriliyor
BES'te nakit esnekliği
Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
Hisseleri değer kaybediyor
“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
Altın, 'Altın Çağı'nda!
Bamya cep yakıyor
Bamya cep yakıyor
Karpuz tarlada kaldı
Karpuz tarlada kaldı

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7230 5,7240 5,7090 5,7100 Avro...

Döviz kurları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7230 5,7240 5,7090 5,7100 Avro 6,4220 6,4230 6,4040 6,4050 Sterlin 7,1420 7,1790 7,0950 7,1290 İsviçre Frangı 5,7450 5,7740 5,7310 5,7600 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7400 5,6800 5,7400 Avro 6,3600 6,4400 6,3550 6,4250 Sterlin 7,0570 7,2220 7,0240 7,1780


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvroDolarDöviz Kurları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5