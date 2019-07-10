İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7350 5,7360 Avro 6,4310 6,4320 Sterlin 7,1200 7,1560 ANKARA ABD Doları 5,6900 5,7500 Avro 6,3700 6,4400 Sterlin 7,0270 7,1870
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7350 5,7360 Avro 6,4310 6,4320 Sterlin 7,1200 7,1560 ANKARA ABD Doları 5,6900 5,7500 Avro...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:32