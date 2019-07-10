İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,74605,7470Avro6,45406,4550Sterlin7,13807,1740 ANKARA ABD Doları5,71005,7700Avro6,40006,4700Sterlin7,04107,2120
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,74605,7470Avro6,45406,4550Sterlin7,13807,1740 ANKARA ABD Doları5,71005,7700Avro6,40006,4700Sterlin7,04107,2120
10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05