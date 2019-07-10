İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7090 5,7100 5,7200 5,7210 Avro 6,4040 6,4050 6,4340 6,4350 Sterlin 7,0950 7,1290 7,1220 7,1570 İsviçre Frangı 5,7310 5,7600 5,7520 5,7810 ANKARA ABD Doları 5,6800 5,7400 5,6850 5,7450 Avro 6,3550 6,4250 6,3850 6,4650 Sterlin 7,0240 7,1780 7,0500 7,2100
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7090 5,7100 5,7200 5,7210 Avro...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03