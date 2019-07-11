İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6720 5,6730 Avro 6,4050 6,4060 Sterlin 7,0870 7,1230 ANKARA ABD Doları 5,6500 5,7100 Avro 6,3600 6,4300 Sterlin 7,0160 7,1860
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6720 5,6730 Avro 6,4050 6,4060 Sterlin 7,0870 7,1230 ANKARA ABD Doları 5,6500 5,7100 Avro...
11 Temmuz 2019 Perşembe 09:30