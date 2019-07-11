İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7200 5,7210 5,6660 5,6670 Avro 6,4340 6,4350 6,3920 6,3930 Sterlin 7,1220 7,1570 7,0920 7,1270 İsviçre Frangı 5,7520 5,7810 5,7170 5,7460 ANKARA ABD Doları 5,6850 5,7450 5,6350 5,6950 Avro 6,3850 6,4650 6,3450 6,4150 Sterlin 7,0500 7,2100 7,0110 7,1760
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7200 5,7210 5,6660 5,6670...
11 Temmuz 2019 Perşembe 17:04