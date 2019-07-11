Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar resmi gazete Dünya  sağlık Trabzon dünya
Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül
Garanti BBVA'ya ödül
3 il için sağanak ve dolu uyarısı
Sağanak ve dolu uyarısı
Securitas Türkiye büyüyor
Securitas Türkiye büyüyor
Kütüphane istatistikleri
Kütüphane istatistikleri
Altın çıkışını sürdürdü
Altın çıkışını sürdürdü

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7200 5,7210 5,6660 5,6670...

Döviz kurları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7200 5,7210 5,6660 5,6670 Avro 6,4340 6,4350 6,3920 6,3930 Sterlin 7,1220 7,1570 7,0920 7,1270 İsviçre Frangı 5,7520 5,7810 5,7170 5,7460 ANKARA ABD Doları 5,6850 5,7450 5,6350 5,6950 Avro 6,3850 6,4650 6,3450 6,4150 Sterlin 7,0500 7,2100 7,0110 7,1760
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvroDolarDöviz Kurları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5