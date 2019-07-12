İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6810 5,6820 Avro 6,4030 6,4040 Sterlin 7,1070 7,1430 ANKARA ABD Doları 5,6400 5,7000 Avro 6,3450 6,4150 Sterlin 7,0130 7,1780
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6810 5,6820 Avro 6,4030 6,4040 Sterlin 7,1070 7,1430 ANKARA ABD Doları 5,6400 5,7000 Avro...
12 Temmuz 2019 Cuma 09:32