İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,70305,7040Avro6,42606,4270Sterlin7,12107,1570 ANKARA ABD Doları5,66005,7300Avro6,37006,4500Sterlin7,03307,2050
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,70305,7040Avro6,42606,4270Sterlin7,12107,1570 ANKARA ABD Doları5,66005,7300Avro6,37006,4500Sterlin7,03307,2050
12 Temmuz 2019 Cuma 12:02