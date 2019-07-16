İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,71405,7150 Avro 6,43556,4365 Sterlin 7,1490 7,1530 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7300 Avro 6,3750 6,4450 Sterlin 7,0430 7,2080
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,71405,7150 Avro 6,43556,4365 Sterlin 7,1490 7,1530 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7300 Avro 6,3750...
16 Temmuz 2019 Salı 09:34