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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,71405,7150 Avro 6,43556,4365 Sterlin 7,1490 7,1530 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7300 Avro 6,3750...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,71405,7150 Avro 6,43556,4365 Sterlin 7,1490 7,1530 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7300 Avro 6,3750 6,4450 Sterlin 7,0430 7,2080


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