İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,71705,7180Avro6,43206,4330Sterlin7,08507,1210 ANKARA ABD Doları5,67505,7350Avro6,37006,4400Sterlin7,01407,1790
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,71705,7180Avro6,43206,4330Sterlin7,08507,1210 ANKARA ABD Doları5,67505,7350Avro6,37006,4400Sterlin7,01407,1790
16 Temmuz 2019 Salı 12:02