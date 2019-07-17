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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,70805,7090Avro6,40406,4050Sterlin7,05307,0880 ANKARA ABD Doları5,67505,7530Avro6,35006,4200Sterlin6,97907,1320

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,70805,7090Avro6,40406,4050Sterlin7,05307,0880 ANKARA ABD Doları5,67505,7530Avro6,35006,4200Sterlin6,97907,1320


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