İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,70805,7090Avro6,40406,4050Sterlin7,05307,0880 ANKARA ABD Doları5,67505,7530Avro6,35006,4200Sterlin6,97907,1320
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,70805,7090Avro6,40406,4050Sterlin7,05307,0880 ANKARA ABD Doları5,67505,7530Avro6,35006,4200Sterlin6,97907,1320
17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02