İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6840 5,6850 Avro 6,3995 6,4005 Sterlin 7,0610 7,0720 ANKARA ABD Doları 5,6500 5,7100 Avro 6,3400 6,4100 Sterlin 6,9740 7,1220
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6840 5,6850 Avro 6,3995 6,4005 Sterlin 7,0610 7,0720 ANKARA ABD Doları 5,6500 5,7100 Avro...
18 Temmuz 2019 Perşembe 09:40