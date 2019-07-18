İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,70605,7070Avro6,42406,4250Sterlin7,09307,1280 ANKARA ABD Doları5,67005,7300Avro6,36006,4300Sterlin7,00407,1650
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,70605,7070Avro6,42406,4250Sterlin7,09307,1280 ANKARA ABD Doları5,67005,7300Avro6,36006,4300Sterlin7,00407,1650
18 Temmuz 2019 Perşembe 12:03