İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6500 5,6510 Avro 6,3670 6,3680 Sterlin 7,0600 7,0960 ANKARA ABD Doları 5,6200 5,6800 Avro 6,3150 6,3850 Sterlin 6,9680 7,1290
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6500 5,6510 Avro 6,3670 6,3680 Sterlin 7,0600 7,0960 ANKARA ABD Doları 5,6200 5,6800 Avro...
19 Temmuz 2019 Cuma 09:35