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Döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6500 5,6510 Avro 6,3670 6,3680 Sterlin 7,0600 7,0960 ANKARA ABD Doları 5,6200 5,6800 Avro...

Döviz kurları
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6500 5,6510 Avro 6,3670 6,3680 Sterlin 7,0600 7,0960 ANKARA ABD Doları 5,6200 5,6800 Avro 6,3150 6,3850 Sterlin 6,9680 7,1290

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