İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64805,6490Avro6,35906,3600Sterlin7,03307,0690 ANKARA ABD Doları5,60505,6650Avro6,30006,3700Sterlin6,94507,1050
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64805,6490Avro6,35906,3600Sterlin7,03307,0690 ANKARA ABD Doları5,60505,6650Avro6,30006,3700Sterlin6,94507,1050
19 Temmuz 2019 Cuma 12:02