İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6770 5,6780 Avro 6,3670 6,3680 Sterlin 7,0730 7,1100 ANKARA ABD Doları 5,6300 5,7000 Avro 6,3050 6,3850 Sterlin 6,9750 7,1410
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6770 5,6780 Avro 6,3670 6,3680 Sterlin 7,0730 7,1100 ANKARA ABD Doları 5,6300 5,7000
22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:34