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Döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6770 5,6780 Avro 6,3670 6,3680 Sterlin 7,0730 7,1100 ANKARA ABD Doları 5,6300 5,7000

Döviz kurları
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6770 5,6780 Avro 6,3670 6,3680 Sterlin 7,0730 7,1100 ANKARA ABD Doları 5,6300 5,7000 Avro 6,3050 6,3850 Sterlin 6,9750 7,1410

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