İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68105,6820Avro6,37606,3770Sterlin7,04407,0790 ANKARA ABD Doları5,64005,7000Avro6,32006,3900Sterlin6,96907,1350
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68105,6820Avro6,37606,3770Sterlin7,04407,0790 ANKARA ABD Doları5,64005,7000Avro6,32006,3900Sterlin6,96907,1350
22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:02