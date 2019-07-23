İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6970 5,6980 Avro 6,3780 6,3790 Sterlin 7,0770 7,1120 ANKARA ABD Doları 5,6550 5,7150 Avro 6,3250 6,3950 Sterlin 6,9890 7,1550
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6970 5,6980 Avro 6,3780 6,3790 Sterlin 7,0770 7,1120 ANKARA ABD Doları 5,6550 5,7150 Avro...
23 Temmuz 2019 Salı 09:33