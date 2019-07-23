İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68505,6860Avro6,36206,3630Sterlin7,04407,0790 ANKARA ABD Doları5,64505,7050Avro6,31006,3800Sterlin6,96607,1320
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68505,6860Avro6,36206,3630Sterlin7,04407,0790 ANKARA ABD Doları5,64505,7050Avro6,31006,3800Sterlin6,96607,1320
23 Temmuz 2019 Salı 12:05