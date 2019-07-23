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Döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68505,6860Avro6,36206,3630Sterlin7,04407,0790 ANKARA ABD Doları5,64505,7050Avro6,31006,3800Sterlin6,96607,1320

Döviz kurları
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68505,6860Avro6,36206,3630Sterlin7,04407,0790 ANKARA ABD Doları5,64505,7050Avro6,31006,3800Sterlin6,96607,1320

 

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