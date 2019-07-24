İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,71005,7110Avro6,37306,3740Sterlin7,09307,1270 ANKARA ABD Doları5,67005,7300Avro6,31506,3850Sterlin6,99907,1610
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,71005,7110Avro6,37306,3740Sterlin7,09307,1270 ANKARA ABD Doları5,67005,7300Avro6,31506,3850Sterlin6,99907,1610
24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39