İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,72005,7210Avro6,37606,3770Sterlin7,10407,1400 ANKARA ABD Doları5,68505,7450Avro6,32506,3950Sterlin7,01407,1750
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,72005,7210Avro6,37606,3770Sterlin7,10407,1400 ANKARA ABD Doları5,68505,7450Avro6,32506,3950Sterlin7,01407,1750
24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02