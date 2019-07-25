İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,71205,7130Avro6,36606,3670Sterlin7,09907,1350 ANKARA ABD Doları5,68005,7400Avro6,31006,3800Sterlin7,01907,1980
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,71205,7130Avro6,36606,3670Sterlin7,09907,1350 ANKARA ABD Doları5,68005,7400Avro6,31006,3800Sterlin7,01907,1980
25 Temmuz 2019 Perşembe 12:06