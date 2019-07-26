İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6880 5,6890 Avro 6,3410 6,3420 Sterlin 7,0530 7,0880 ANKARA ABD Doları 5,6600 5,7200 Avro 6,2900 6,3600 Sterlin 6,9540 7,1310
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6880 5,6890 Avro 6,3410 6,3420 Sterlin 7,0530 7,0880 ANKARA ABD Doları 5,6600 5,7200 Avro...
26 Temmuz 2019 Cuma 09:34