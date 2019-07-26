İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68405,6850Avro6,33406,3350Sterlin7,03107,0660 ANKARA ABD Doları5,64505,7050Avro6,27506,3450Sterlin6,95007,1150
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68405,6850Avro6,33406,3350Sterlin7,03107,0660 ANKARA ABD Doları5,64505,7050Avro6,27506,3450Sterlin6,95007,1150
26 Temmuz 2019 Cuma 12:02