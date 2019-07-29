İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6470 5,6480 Avro 6,2860 6,2870 Sterlin 6,9620 6,9950 ANKARA ABD Doları 5,6000 5,6700 Avro 6,2200 6,3000 Sterlin 6,8560 7,0430
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6470 5,6480 Avro 6,2860 6,2870 Sterlin 6,9620 6,9950 ANKARA ABD Doları 5,6000 5,6700 Avro...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:36